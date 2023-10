Leemans en Schellekens prijzenpakkers in 1.40m Opglabbeek

Siebe Leemans kwam zichzelf gisterenavond in Sentower Park tegen op het podium van het tweefasenparcours op 1.40 m-niveau. De jonge ruiter uit Middelbeers reed in de tweede fase met de KWPN-hengst Kobalt (v. Harley VDL) en de achtjarige schimmel Gem vd Riloo Z (v. Gemini CL) zoals altijd pijlsnel, maar Camila de Benedicto was in deze overvolle rubriek de allersnelste.

Met de negenjarige merrie Honey Lady (Balou du Rouet x Clinton) was de Braziliaanse heer en meester. Haar foutloze prestatie in beide fases en haar tijd van 26,81 seconden bleek geen haalbare kaart voor Siebe Leemans. Hij sloot met een foutloos parcours op plaats twee aan met Kobalt met een tijd van 27,19 seconden en met Gem vd Riloo, een nakomeling van de kloon van de beroemde volbloed Gem Twist, pakte Leemans de derde prijs door de klok na een foutloze ronde stil te zetten op 27,67 seconden.

Gesplitst

Er waren zoveel inschrijvingen voor dit 1.40-parcours twee fasen speciaal, dat de rubriek werd gesplitst. In de andere prijzengroep was er opnieuw een tweede plaats voor een Nederlandse deelnemer. Tom Schellekens zette daar zijn succesvolle reeks met Fiarabo (Diarado x Padinus) voort. Vorige week in Herning stond Schellekens met zijn toppaard nog twee keer helemaal vooraan in het 1.40 m en eind september was het in Lier ook al raak met een overwinning in het 1.45m.

Winst voor Annabel Shields

Gisteravond moest Tom Schellekens alleen Annabel Shields voor laten gaan. De Britse amazone reed het fokproduct van Paul Schockemöhle Elgrando PS (v. Eldorado vd Zeshoek) foutloos rond in 26,59 seconden, een fractie beter dan de tijd van 26,93 seconden van Schellekens.

