Lemmen, Linssen en Kersten pieken voor Limburg

Rogier Linssen, Patrick Lemmen en Lars Kersten hielden vandaag de eer niet alleen hoog voor Nederland, maar ook voor Limburg op de eerste dag van de Christmas Show in De Peelbergen. De drie lokale ruiters maakten de dienst uit in de Medium Tour kwalificatie over 1.40m, de youngster tour en het 1.30m.



Linssen zadelde voor zijn zege rit in het 1.40m de elfjarige Quantas 15. De Quintero-ruin, die in zijn carrière onder andere uitkwam onder Lauren Hough, maakte in 57.29 korte metten met de tijd van Zarthago Br Z en diens Tsjechische ruiter Jan Maly (58.26). “Ik rijd dit paard pas een maand of twee”, vertelt Linssen. Vorige maand wist het paar al de tweede plaats te bemachtigen in het 1.40m in Kronenberg. “Deze winst is weer mooi meegenomen. Als het meezit voeg ik er dit weekend nog eentje aan toe, maar we zullen zien”.

Lemmen en Hugo Boss

Provinciegenoot Lemmen zag zijn kans schoon in de jonge paarden rubriek. Hij verwees met de zesjarige Zirocco Blue-telg Hugo Boss de Turkse ruiter Omer Karaevli en Istinov (v. Ustinov) naar de tweede plaats met een tijdsverschil van 0.32 seconden. De derde plaats in deze rubriek werd bezet door Neder-Mexicaan Ernesto Canseco en Glasgow vh Merelsnest-merrie Houlana V.S.

Drie keer is scheepsrecht

Met de door F. Raats uit Nispen gefokte Giwana maakte Lars Kersten de Limburgse piek compleet. In het 1.30 nam de Limburger in 27.17 de leiding over Oekraïner Ferenc Szentirmai en Lord Pezi-nakomeling Luniko (27.95). In deze rubriek sloot wereldberoemd eventer en niet onverdienstelijk springruiter Michael Jung voor Duitsland aan op de derde plaats.

Uitslag

