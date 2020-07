Lemmen nipt geklopt door horlogeverzamelaar Ribas Da Costa

Voor de tweede dag op rij gaf Thiago Ribas da Costa een Nederlandse combinatie het nakijken. In de Medium Tour finale in de Peelbergen stond Patrick Lemmen met Full Option van ‘t Zand (v. Flamingo K) lang aan de leiding, maar de een na laatste starter weerhield de Limburger van de winst.

Patrick Lemmen uit Grashoek had zijn zinnen in de 1.40m finaleproef op de winst gezet. Met de negenjarige Full Option van ’t Zand ging hij als achtste in het barrageveld van 21 combinaties van start. Hij had de grootramige Flamingo-K-ruin goed aan de pinken, kreeg overal zijn eerste afstand en klokte zodoende een tijd van 32.68 seconden. Lange tijd leek Lemmen de enige ruiter die onder de 33 seconden grens wist te finishen. Tot de een na laatste starter van leer trok.

Temperament

“Niet goed genoeg”, verzucht Lemmen na de prijsuitreiking. “Maar zeker wel tevreden”, vervolgt hij gauw. “Ik rijd dit paard nu vier maanden en ik denk dat hij veel mogelijkheden heeft. Het is een groot paard, maar wel met veel bloed. Dat past me goed. Zijn temperament zat hem in het begin soms wat in de weg, maar nu werkt het in zijn voordeel.” Het duo werd uiteindelijk met ruim een seconde geklopt. “Ik denk dat we tijd verloren hebben in de terugdraai na de dubbel. We gleden in de haast iets weg in de bocht. Of we zonder die pech sneller waren geweest blijft de vraag, Thiago is altijd een geduchte concurrent.”

Goeie gok

“Alle eer is voor mijn paard”, wijst Thiago Ribas da Costa naar zijn tienjarige merrie Kinky van ’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike). Dat zijn stuurkunsten a la Ayrton Senna ook wel degelijk mee tellen in de continue winreeks van de Braziliaan wuift de nummer een weg. “Winnen is makkelijk met een geweldig paard als deze. Het was een gok om haar op gras te starten, dit was voor haar de eerste keer dit seizoen, maar het heeft geweldig uitgepakt.

Horloge verzameling

De Epleaser van ’t Heike-merrie is zowel in de vader als moederlijn nauw verwant aan het paard waarmee Ribas da Costa gister de GP-kwalificatie won in Kronenberg, Kassandra van ’t Heike. “Ik verwacht dat Kinky straks nog beter gaat springen dan haar halfzus.” De afgelopen jaren leveren de twee merries de in Limburg woonachtige ruiter niet alleen Longines ranking punten op, maar ook Longines horloges. Vanavond won hij voor de vierde maal een Medium Tour finale op een CSI in de Peelbergen en daarmee tevens een horloge, aangeboden door Horse Service International. “Deze keer geef ik het horloge aan mijn zus”, glimlacht Ribas da Costa. Die eerder de buitgemaakte uurwerken cadeau deed aan familieleden en zijn groom.

Top vijf

De top vijf kwam geen Nederlanders tekort. Na de nummer drie, te weten de eveneens in Limburg woonachtige Ier Alexander Butler, sloot Leon Thijssen aan op plaats vier met Pico (v. Chekhov Pzk) en Jarno van Erp finishte als vijfde met Daddycool GO (v. Sandro Boy).

Voor alle uitslagen en finishtijden, klik hier.

Bron: persbericht/Horses.nl