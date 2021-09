Lennard de Boer in top 3 CSI2* Exloo

Vanavond behaalde Lennard de Boer de derde plaats in de 1.40m-rubriek in Exloo. Met de door Jan Liebregts gefokte Zangersheide Tinkerbell Z (v. Toulouse) liet De Boer alle balken in de lepels liggen. Het duo zette de klok stil in 41,41 seconden. Glenn Knoester, Megan Laseur, Albert Nijhof en Tani Joosten wisten ook foutloos te blijven.

De Britse amazone Jodie Hall Mcateer won de 2* rubriek met de 9-jarige BWP’er Mademoiselle-A (v. Corland). Het duo raakte het hout niet aan en snelde naar de finish in 39,31 seconden. Het paar was bijna 2 seconden sneller dan Julius Ehninger met de Marome NW-nakomeling Mithney Z, die op de tweede plaats eindigden.

Zesde plaats voor Glenn Knoester

Glenn Knoester greep de zesde plaats met de 8-jarige KWPN’er Irish Coffee Pr (v. Emerald van ‘T Ruytershof). De combinatie zette een foutloze ronde neer en passeerde de finishlijn in 43,26 seconden.

Megan Laseur 0,5 seconde trager dan Knoester

In het zadel van de 8-jarige KWPN’er It’s A Walk In The Park (v. Numero Uno) was Megan Laseur een halve seconde trager dan Knoester. Hierdoor eindigde Laseur op de zevende plaats.

Albert Nijhof Achtste

Albert Nijhof bemachtigde de achtste plaats met de 12-jarige KWPN’er Easington MVH (v. Zapatero VDL). Het paar liet geen balken vallen en zette de timer op 44,79 seconden.

Tani Joosten ook in top 10

Ook Tani Joosten wist een foutloze ronde neer te zetten met de Zambesi TN-nakomeling Galdal Me. De combinatie noteerde een tijd van 45,44 seconden. Met deze prestatie kreeg Joosten met de 10-jarige ruin de negende plaats.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl