Leon Hegge klasse apart bij zevenjarigen in Vejer de la Frontera

Leon Hegge is vandaag sterk begonnen aan de nieuwe week van Vejer de la Frontera. De ruiter, die al meerdere weken op het CSI in Spanje springt, won met Kasoria (Kasanova de la Pomme x Ultimo) met een razendsnelle tijd de rubriek voor zevenjarigen.

Met de door N. Goossens gefokte AES-merrie Kasoria legde Leon Hegge het parcours direct op tijd af in 62,27 seconden. Bij die snelle tijd kwam niemand in de buurt. De overwinning was hun beste resultaat tot nu toe in Vejer. Beste poging om in de buurt te komen van de tijd van Hage deed Chris Burton. Hij finishte met de KWPN’er Kennedy HX (v. Vittorio) in 68,56 seconden.

Schuttert en Diks

Verder vielen voor Nederland Frank Schuttert (12e met Luckey SR Z) en Aniek Diks (13e met Kwandani) in de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl