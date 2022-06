Leon Thijssen derde in 1.45m ranking rubriek op Outdoor Gelderland

Als afsluitende rubriek van vandaag in Vragender stond een 1.45m rubriek met barrage op het menu. Van de 53 starters hadden er zeven zich weten te plaatsen voor die herkansing. Van hen was Annelies Vorsselmans met Acuero de beste. In 40.24 seconden legde ze de barrage foutloos af en klopte daarmee Lucas Porter met C Hunter (v.Cassini II) die 0.07 secondenlangzamer was. De derde plaats was voor Leon Thijssen die met Zeppe Blue (v.Zirocco Blue VDL) 40.93 seconden klokte.