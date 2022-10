Leon Thijssen en For President scoren in hoofdnummer Rabat

Leon Thijssen heeft vandaag goede zaken gedaan op CSI Rabat. In het hoofdnummer, een 1,45 direct op tijd die gold als kwalificatie voor de Grote Prijs, stuurde de ruiter For President (Numero Uno x Nimmerdor) in de snelle tijd van 68,90 seconden door het parcours. Daarmee werd het duo tweede.

Van de 58 combinaties bleven er maar liefst dertig foutloos. Snelste was de Braziliaanse ruiter Francisco José Mesquita Musa met zijn merrie Catch Me Marathon (v. Contagio). Zij kwamen in de niet te kloppen tijd van 66,38 seconden over de finish. El Ghali Boukaa hield de derde prijs in eigen land. De Marokkaanse ruiter klokte met A Kyss (v. Diamant de Semilly) 69,41 seconden.

Ook Mel Thijssen in de prijzen

Voor Nederland eindigde ook Mel Thijssen in de prijzen. Met Bustique-dochter Florida Balia NL werd de amazone negende.

Uitslag

