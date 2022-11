Leon Thijssen en Wout-Jan van der Schans in top drie CSI2* Deurne

Op het CSI2* concours in Deurne kenden de Nederlandse ruiters een uitstekende dag. In het 1.40m direct op tijd wist Leon Thijssen Google This (v. Spartacus) naar de tweede plaats te sturen. In de het 1.45m werden Wout-Jan van der Schans en A S Bombay (v. Diamant de Semilly ) derde. In dezelfde rubriek plaatsten ook Gert Jan Bruggink en Jens van Grunsven zich voor de prijzen. De winst ging in beide rubrieken naar Felix Hassmann.

In de CSI2* 1.40m rubriek kwamen 22 combinaties aan start. Hiervan bleven er tien foutloos. De snelle Duitse ruiter Felix Hassmann wist de rubriek nipt voor Thijssen te winnen. Hassmann stuurde Catch Me 67 (v. Cellestial) in 59.33 seconden naar de finish. Nipt daarachter finishte Thijssen op de tweede plaats door Google This in 59.42 seconden rond te rijden. Max Haunhorst volgt op meer dan een seconde en maakt met Risohorse Carex (v. Cassito) de top drie compleet.

Top tien

Naast Leon Thijssen wisten nog drie Nederlandse combinaties foutloos te blijven. Op de zevende plaats vinden we Gerco Schröder die Glock’s Brilliant Berlin (v. Berlin) in 72.39 seconden finishte. Ook met Glock’s Novellist (v. Carrera) reed Schröder een foutloze ronde, goed voor plaats negen. Dennis van der Brink maakt met Ogano Girl Z (v. Ogano Sitte) de top tien compleet.

1.45m

De CSI2* 1.45m rubriek met barrage werd wederom gewonnen door Felix Hassmann. Dit keer stuurde hij Gsi Pit Perigueux (v. Perigueux) als snelste over de finishlijn. Met 35.29 seconden was hij ruim een seconde sneller dan de nummer twee George Whitaker. De Engelsman voltooide het parcours met Peanut (v. Barrichello) in 36.72 seconden. Wout-Jan van der Schans wist zich knap staande te houden in de 15-koppige barrage. Hij reed A S Bombay naar de derde plaats.

Ook Gert Jan Bruggink deed goede zaken en reed Kasilias Eas Sho Z (v. Kannan) naar de tweede tijd. Helaas viel er een balk in het zand waardoor de combinatie uiteindelijk als zevende eindigde. Jens van Grunsven kreeg met Heathrow (v. Der Senaat 111) twee fouten in de barrage en werd 12e.

Bron: Horses.nl