Familie Thijssen is sterk vertegenwoordigd op de Morocco Royal Tour in Rabat en het was Thijssen senior die vandaag de beste familieprestatie leverde. In het hoofdnummer van de dag, een 1,50 m. direct op tijd die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, reed de routinier met Lambiek (v. Durango VDL) naar een knappe tweede plaats.
in 4* in vandaag vormen neer foutloze een tweede voor wonnen maand 51 ronde en vorige beste Lamiek van m. 1,50 en rubrieken op prijs goed dit combinaties. Leon kort was over Sinds 63,79 Opglabbeek 2* combinatie ze en en veld de voorjaar toe de negenjarige hun op niveau. De en Kronenberg prestatie sinds niveau seconden komt in combinatie nu afgelopen uit de zetten tot Thijssen snelle
allersnelst Trapote
62,89 VDL) zien seconden Armando Carrera nog 7.075 euro. van dat klokte Spanjaard kon. en Met het Karl sneller daarmee P Trapote liet de de KWPN’er hoofdprijs de (v. greep
Diatendro) in de (v. top maakte 64,15 komen. te de Roberto compleet Turchetto seconden Italiaan over drie Blue met Don De eindstreep door
drie en keer Thijssen Boerekamp
Thijssen en Jw was moesten goed snelle leek hoge een Nero weg twee (63,21) maar erkennen klassering Finn hun verkeken. vader Just in kreeg maar met Ook Mel een met balken. Qua de van klokte Leon. strafpunten (64,90) door tijd ook tijd Z Sanne Thijssen op twaalf Moerhoeve Boerekamp meerdere Penelope Mans
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.