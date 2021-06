Leon Thijssen naar zege in 1.45m

Leon Thijssen was gisteravond de beste in de 1.45m-rubriek in Opglabbeek. In het zadel van de elfjarige KWPN'er Faithless MVDL (v. Ukato) legde hij de barrage foutloos af en zette de winnende tijd van 38,75 seconden op het scorebord. Eind mei was hij ook al succesvol in Kronenberg met het fokproduct van Martijn van der Linden door de Grand Prix over 1.45m op zijn naam te schrijven.