Leon Thijssen naar zege in 1.55m-rubriek, Gerben Morsink zevende

Zojuist won Leon Thijssen de 1.55m-rubriek in Ascona. Met de 11-jarige KWPN'er Faithless Mvdl (v. Ukato) bleef de Nederlandse springruiter foutloos. Het duo noteerde de snelste tijd van 41,63 seconden.

De Zwitserse amazone Barbara Schnieper greep de tweede plaats in de twee fasen-rubriek met de 12-jarige Numero Uno-kleinzoon Escoffier (v. Lord Z). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en passeerde de finishlijn in 41,70 seconden.

Gilles Thomas in top 3

De Belg Gilles Thomas pakte de derde plaats met de 11-jarige BWP’er Konak (v. Nabab de Reve). Het paar raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 42,06 seconden.

Zevende plaats voor Gerben Morsink

De Nederlandse springruiter Gerben Morsink behaalde de zevende plaats met de 12-jarige hengst Navarone Z. In de eerste ronde bleef het duo foutloos, maar in de barrage liet het paar een balk vallen. De combinatie finishte in 41,91 seconden.

Bekijk hier de uitslag