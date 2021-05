Leon Thijssen op herhaling, Van der Schans veelbelovend in Peelbergen GP

KRONENBERG – Twee keer eerder won Leon Thijssen de Grote Prijs van de Peelbergen. Vanmiddag telde hij daar nog een GP-overwinning bij. De Sevenummer eiste de zege in de 1.45m-proef op met KWPN-merrie Faithless Mvdl. Janika Sprunger moest in Thijssen haar meerdere erkennen, maar de recent moeder geworden amazone hield routinier Wout-Jan van der Schans wel ruim achter zich.

54 combinaties waagden zich aan de twee-ster Grote Prijs in Kronenberg. Twaalf deelnemers mochten retour komen voor de barrage, waarin gepiekt en gedaald werd. Drie ruiters haalden de toegestane tijd niet en twee deelnemers braken in hun enthousiasme zelfs een hindernis af. Foutloos bleven er zes, waaronder de twee Nederlandse combinaties.

Van leer

Al vroeg in het barrageveld trok Leon Thijssen van leer. Met de elfjarige Faitless Mvdl (v. Ukato) had hij gelijk in de eerste lijn al een voorsprong en met overal zijn eerste afstand en messcherpe bochten klokte hij uit in 42,64 seconden. Daarmee bemachtigde de winnaar zijn eerste ticket voor de Van Mossel Super Grand Prix die later in het jaar verreden zal worden bij de Peelbergen.

‘Moeders voorzichtig’

Samen met Van der Schans voorzag Thijssen de grootste concurrent in de tevens in Limburg gevestigde Janika Sprunger. De Zwitserse beviel anderhalve maand geleden van een zoontje en reed in de Peelbergen haar tweede CSI. “Ik zei nog tegen Wout-Jan, wie weet valt het mee. Je ziet vaak dat nieuwe moeders een beetje voorzichtiger zijn”, vertelt Thijssen met een lach na afloop aan Sprunger. Maar met de ervaren Carlotta 276 (v. Cornet Obolensky), bewees zij het tegendeel door slechts 0,25 seconden verwijdert van de winst te finishen.

Mooie voorbereiding landenwedstrijd

Wout-Jan van der Schans was desalniettemin tevreden met zijn derde plaats. Met KWPN-hengst A S Bombay (v. Diamant de Semilly) liet hij de chronometer stoppen in 43,83, bijna een seconde meer dan de tijd van Sprunger. “ Bombay voelde goed aan. Hij heeft sinds de eerste lockdown nog niet zo veel ervaring op kunnen doen op het hogere niveau, maar dit is zeker een mooie voorbereiding op de landenwedstrijd over twee weken. Van der Schans zal als een van de TeamNL-ruiters Nederland vertegenwoordigen in de Longines EEF Series Peelbergen.

Game, set, match

Thijssen was niet de enige die een trio aan zeges benoemde. De dochter van voormalig tennisprof Sjeng Schalken, Jackie, won dit CSI alle drie de 1.10m-rubrieken. De eerste twee overwinningen bemachtigde de zestienjarige amazone met Giulietta G (v. Gigolo vd Padenborre). De derde zege behaalde ze met Venezia (v. Cardento).

Voor alle uitslagen van de Grote Prijs, klik hier.

