Leon Thijssen pakt tweede plaats in 1.45m GP kwalificatie

Gisteren greep Leon Thijssen de tweede plaats in het CSI2* 1.45m-parcours in Kronenberg. De rubriek was de kwalificatie voor de CSI2* Grand Prix vanmiddag. Tijdens het parcours zat Thijssen in het zadel van de 11-jarige KWPN'er Faithless Mvdl (v. Ukato). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en passeerde de finishlijn in 43,48 seconden.