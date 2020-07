Leon Thijssen pakt tweede prijs in Royan

In het Franse Royan is er een meerdaagse wedstrijd gaande waar Leon Thijssen aan de start komt. Zojuist was de 1,40m- rubriek aan de beurt en dit was direct op tijd. Leon reed met zijn paard Nuna Du Perchet (Numero Uno x Accord 2) een foutloze ronde in de tijd van 59,20 seconden. Zij eindigde hiermee op de tweede plaats.

De eerste prijs in deze klasse is voor James Smith met Elmo Brown (Quality x No Limit). Zij reden een foutloze ronde en waren 27 seconden sneller dan Thijssen. James Smith neemt met dit resultaat de eerste prijs mee naar huis. Op plaats nummer drie staat de Franse Bernard Briand Chevalier met het paard Appydame de Rance (Quppydam des Horts x Darco). Dit duo reed een foutloze rit in 59,81 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl