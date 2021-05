Leon Thijssen pakt vierde plaats in twee fasen-rubriek CSIO3* Prague Cup

Gisteren behaalde Leon Thijssen de 4e plaats met zijn paard Zeppe Blue (v. Zirocco Blue VDL) in de Prague Cup. Het duo bleef in het twee fasen parcours foutloos en noteerde een tijd van 33.82 seconden. Thijssen is sinds dit jaar een combinatie met de tienjarige hengst maar is al goed op dreef.

Het komt niet vaak voor dat twee combinaties precies dezelfde tijd neerzetten, toch gebeurde het gisteravond in Praag. De overwinning was er voor Alexander Zetterman die met Gelatine (v. Cohiba VDL) de ring binnen reed. In precies dezelfde tijd finishte Constant van Paesschen met Diaz du Thot (v. Ready Bos Des Forets ‘HN’). Beide combinaties bleven foutloos.

Petrovas derde met eigen fokproduct

Andrius Petrovas nam in deze rubriek de derde plaatst mee naar huis. Petrovas kwam aan start met de eigen gefokte Sherlock (v. Shandor 34) en reed een foutloze ronde in een tijd van 32.40 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl