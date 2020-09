Leon Thijssen piept er nipt tussendoor in de Peelbergen

“Het kon net wel, maar eigenlijk ook weer niet”, zegt de winnaar van de CSI2* medium tour kwalificatie met een lach. Leon Thijssen beet de spits af in de 1.40m proef met Carinja 18 (v. For Fashion) en piepte in de tweede fase na de dubbel voorlangs naar de steil. Dat risico betaalde zich goed uit, daar de Limburger slechts met een honderdste van een seconde de concurrentie voor bleef.

“Het is wel een fijne bok”, bemerkt Thijssen als hem gevraagd wordt naar zijn paard waar ook dochter Sanne prima resultaten mee behaalde. “Ze kan soms wat merriestreken hebben. Maar ze heeft zat vermogen, een fijn karakter, alleen soms moet je ze even aanscherpen.”

Net wel

“In deze proef waren er niet veel ruiters die de korte draai naar de steil maakte. Het kon net wel net niet, als je begrijpt wat ik bedoel.” De mobiel wordt erbij gepakt: “Kijk even mee op de video. Hier in de tweede fase, na de dubbel, kijk, ja en dan hup. We kwamen wel heel schuin uit voor de steil, maar het kon dus net wel”, zegt Thijssen goedgemutst.

Goed te pas

De Sevenummer is goed te pas met nog een outdoor CSI inclusief zonneschijn om de hoek bij hem thuis. “We zijn maar wat blij dat we deze zomer, ondanks alle maatregelen met betrekking tot het coronavirus, van huis konden. Dat moet ook wel, want even thuis was mooi, maar we leven toch voor de sport.”

Top drie

Met de tienjarige Holstein-merrie Carinja 18 gaf de routinier Thijssen Mathias Norheden Johansen met Contonio (v. Contendro II) het nakijken. De Deen hield op zijn beurt Braziliaan Thiago Ribas da Costa op afstand. Met Dreambrina (v. Verdi) klokte de snelheidsduivel met 0.05 seconden meer op de klok uit en werd derde.

Beste Nederlander

In de tweede CSI2* 1.40m proef van de donderdag in de Peelbergen was Thijssen ook de beste Nederlander. Met Faithless Mvdl (v. Ukato) werd hij tiende. Deze GP-kwalificatie werd gewonnen door Francisco José Mesquita Musa. De Braziliaan zadelde voor zijn overwinning Catch me Imperio Egipcio (v. Contagio).

Bron: persbericht/Horses.nl