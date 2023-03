Leon Thijssen scoort in Gorla Minore

Leon Thijssen is vandaag goed begonnen aan CSI Gorla Minore. Met Zeppe Blue (Zirocco Blue VDL x Casantos) werd hij tweede tweefasen over 1,40 m. Daarnaast stuurde Thijssen For President (Numero Uno x Nimmerdor) in het hoofdnummer, een 1,45 m direct op tijd, naar de zesde prijs.

In het 1,40 m klokte Thijssen met zijn schimmel Zeppe Blue de snelle tijd van 28,25 seconden. Een combinatie bleek nog sneller. Dat was de Tsjechische ruiter Kamil Papousek met Officier van de Achterhoek (v. Carrera VDL). Zij kwamen in 28,14 seconden over de finish. Voor Nederland eindigden verder Skye Morssinkhof (8e) en Jeroen Dubbeldam (13e) in de prijzen.

Pius Schwizer met afstand de snelste in 1,45

Ook in het 1,45 m was Thijssen op dreef. Met For President legde hij het parcours direct op tijd af in de zesde tijd van 71,06 seconden. Allersnelst was Pius Schwizer. De Zwitserse topruiter bleef met Ambrosio d’Alcy (v. Cabdula du Tillard) met een razendsnelle tijd van 66,76 seconden als enige onder de 67 seconden en mocht daarmee verdiend de hoofdprijs van 6.750,00 euro in ontvangst nemen.

Hoekstra en Dubbeldam

Hessel Hoekstra mocht zich vlak achter Thijssen opstellen. Met Cagaro (v. Stolzenberg) werd hij zevende in deze rubriek waarin 66 combinaties aan de start kwamen. Voor Nederland reed ook Dubbeldam zich in de prijzen. Hij reed de KWPN-hengst Investment (v. Kannan) naar de twaalfde plaats.

Uitslag 1,40 m

Uitslag 1,45 m

Bron: Horses.nl