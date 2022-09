Leon Thijssen sluit dag af met top vijfklassering in Ascona

Leon Thijssen eindigde gisteravond met Zeppe Blue (v. Zirocco Blue) in de prijzen in de 1,50m-rubriek op tijd in Ascona. Thijssen was de enige Nederlander, die foutloos bleef in deze 4*-rubriek en eindigde met zijn foutloze rit in 58,63 seconden op de vijfde plek.