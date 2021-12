Leon Thijssen snelt naar winst in 1.40m Poznan

Leon Thijssen trok vanmorgen de overwinning naar zich toe in de 1.40m-rubriek in Poznan. Hij behaalde deze prestatie met de elfjarige KWPN'er Famous H (v. Diarado). Thijssen kwam foutloos over de finish in het tweefasen-parcours met het fokproduct van P.H. van Hees en noteerde de winnende tijd van 39,53 seconden. De combinatie was begin november ook al de beste in het 1.40m over twee fasen.