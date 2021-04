Leon Thijssen tweede in 1.40m-rubriek in Gorla Minore, Mel Thijssen derde

De Nederlandse springruiter Leon Thijssen behaalde de tweede plaats in de 1.40m-rubriek in Gorla Minore. In het parcours rekende Thijssen op de 11-jarige KWPN-merrie Faithless MVDL (v. Ukato). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en passeerde de finishlijn in 35,38 seconden. Met 0,21 seconden verschil kreeg de Nederlandse springamazone Mel Thijssen de derde plaats met de 11-jarige KWPN-merrie Florida Balia NL (v. Bustique). Het duo raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 35,59 seconden.