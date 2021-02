Leon Thijssen tweede in 1.40m-rubriek

Leon Thijssen mocht zojuist de tweede plaats op zijn naam schrijven in de rubriek over 1.40m in het Portugese Vilamoura. Thijssen rekende in het parcours op de 10-jarige KWPN-hengst Zeppe Blue (v. Zirocco Blue VDL). De twee reden een foutloze ronde in een tijd van 57,62 seconden.

De Britse Laura Renwick en de hengst Top Dollar VI (v. Dollar Du Murier) gingen met de overwinning naar huis. Het duo bleef foutloos in het parcours en zette de klok stil in 56,65 seconden.

Neretnieks derde

Kristaps Neretnieks uit Letland werd derde. Hij zadelde de BWP’er J’Adore Van ‘T Voortveld (v. Kashmir Van Schuttershof) voor de rubriek en reed het parcours foutloos rond in 58,45 seconden.

Zesde plaats voor Kersten

In de top tien eindigde nog een Nederlander. Niels Kersten stuurde de 9-jarige merrie Tippy Z (v. Tyson) foutloos door het parcours. De combinatie passeerde de finishlijn in 61,88 seconden en behaalde daarmee de zesde plaats in het klassement.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl / Online Equipe