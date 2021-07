Leon Thijssen tweede in 1.45m-rubriek, Sander Geerink vijfde

Vanmiddag won Kamil Papousek de CSI3* in Ommen. Papousek reed het 1.45m-parcours met de 8-jarige Hannoveraan Charlyn (v. Clinton I). De combinatie bleef foutloos en noteerde de snelste tijd van 33,40 seconden.

Leon Thijssen pakte de tweede plaats met de 10-jarige KWPN-hengst Zeppe Blue (v. Zirocco Blue VDL). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en zette de klok stil in 33,88 seconden.

Neretnieks in top 3

Kristaps Neretnieks behaalde de derde plaats met de 10-jarige schimmel Cerosine (v. Cerousi). Het duo raakte het hout niet aan en passeerde de finishlijn in 34,56 seconden.

Geerink vijfde

Sander Geerink greep de vijfde plaats met de 11-jarige KWPN’er Florijn W (v. Carthino Z). Ook deze combinatie bleef foutloos en finishte in 35,55 seconden.

Wiering zevende, Been achtste

Harrie Wiering eindigde op de zevende plaats met de 15-jarige vos Efs Top Contender (v. Lauriston). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en noteerde een tijd van 36,33 seconden. In het zadel van de 10-jarige KWPN’er Granny Smith Apple behaalde Remco Been de achtste plaats. Het duo raakte het hout niet aan en passeerde de finishlijn een kleine seconde later dan Wiering.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl