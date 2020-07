Leon Thijssen vooraan in 1,40m in Royan

Thijssen wist zojuist met het paard Nuna du Perchet (Numero Uno x Acord 2) de vierde plaats te bemachtigen in het eind klassement van de 1,40m-rubriek. Dit duo kwam foutloos over de finish in de tijd van 64,51 seconden.

De winnaar van deze rubriek is geworden de Franse Damien de Chambord met zijn troef Aicha de Coquerie (Corofino 1 x Quidam de Revel). Zij finishte foutloos in een tijd van 62,67 seconden. Op plaats nummer twee zien we Victor Bettendorf en Astuce de la Roque (Kannan x Quick Star). Bettendorf komt uit onder de Luxemburgse vlag en finishte foutloos in de tijd van 62,98 seconden. De derde plaats is voor de Franse Bernard Briand Chevalier en Venus du Reverdy. Zij reden een foutloze rit in 64,29 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl