Leon Thijssen wint in Gorla Minore met Zeppe Blue

Leon Thijssen heeft Zeppe Blue (v. Zirocco Blue VDL) in het Italiaanse Gorla Minore goed aan het springen. Na een tweede plaats in een twee fasen over 1,40m op donderdag won hij vandaag de 1,40m direct op tijd.

Veertien van de meer dan zestig combinaties hielden de teller op nul, maar niemand kwam bij de tijd van Thijssen en Zeppe Blue in de buurt. Thijssen finishte in 64,07 seconden, waarmee hij een dikke seconde sneller was dan Jan Andre Schulze Niehues en Conthila (v. Conthargos). De Duitser werd op de hielen gezeten door de Franse Chloe Michellier, die met Calandula Z (v. Calgary du Seigneur) slechts tweehonderdste van een seconde langzamer was.

Uitslag.

Bron: Horses.nl