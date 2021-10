Leon Thijssen wint Italiaanse Grand Prix met Faithless MVDL

In Gorla Minore zette Leon Thijssen zondagavond de 3* grote prijs over 1m50 op naam, met de elfjarige KWPN'er Faithless MVDL (v. Ukato). Andrzej Oplatek uit Polen was in de barrage zo'n 7/10 langzamer en finishte met Diaroubet (v. Diarado) als tweede.

De Ierse ruiter Mark McAuley werd derde met Miebello (v. Quiet Easy I). Niels Kersten kreeg in de barrage een balk met Tippy Z (v. Tyson) en klasseerde zich als zevende.Mans Thijssen was één van de snelste vierfouters in de basisomloop en klasseerde zich op plaats 14 met Hello.

Uitslag

Bron: Horses.nl