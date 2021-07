Leon Thijssen zesde in GP Falsterbo

De driesterren Grote Prijs van Falsterbo was vanmiddag voor de Zweed Alexander Zetterman met de Zweedse hengst Triton Hästak (v. Cabachon). Het duo bleef Rolf-Göran Bengtsson met Cassilano Jmen (v. Calisco Jmen) bijna twee seconden voor.

Derde werd Soren Pedersen uit Denemarken met Chico Z (v. Clinton). Laatste starter in de barrage was Leon Thijssen, die met KWPN-merrie Faithless Mvdl (v. Ukato) nog dicht bij de tijd kwam, maar helaas een balk zag vallen. Peder Fredricson was met KWPN’er H&M Christian K (v. Namelus R) de snelste, maar raakte ook een balk en werd vijfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl