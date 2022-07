Leone Jei en Fuchs winnen Rolex GP Dinard

De tienjarige KWPN-ruin Leone Jei (v. Baltic VDL) heeft onder het zadel van Zwitser Martin Fuchs de 5* Rolex Grote Prijs van Dinard gewonnen. Fuchs bleef de andere vier barragecombinaties ruimschoots voor. De tweede winst op rij voor de Zwitser, vorig jaar pakte hij de wedstrijd met Conner Jei. Thuisruiter Julien Epaillard, die het spits mocht afbijten in de barrage, tekende voor de tweede plek met Gracieux du Pachis (v. Tinka's Boy). Harrie Smolders en Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve) werden tiende, na een balk in de eerste omloop.

Alleen Fuchs en Epaillard bleven dubbel foutloos. Derde was de Ierse ruiter Bertram Allen met Pacino Amiro (v. Pacino). De vierde plek ging vrij verrassend naar Juliette Faligot uit Frankrijk, met Arqana de Riverland (v. Cornet Obolensky). Deze Rolex GP was de allereerste 1,60m wedstrijd voor dit paard.

Bekijk de barragerit van Fuchs (vanaf 0:40):

Voorbereid op Herning

Harry Smolders was de enige Nederlander in Dinard dit weekend. Met zijn nieuwe toppaard Darry Lou, dat mogen we inmiddels toch wel hardop zo zeggen, werd Smolders tiende. Het duo mocht als laatste van start in de GP maar raakte onderweg een balk. Niettemin geen slechte generale repetitie voor het WK over twee weken. Al zullen sommige Zwitsers dat ook gedacht hebben…

