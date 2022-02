Leopold van Asten blijft iedereen de baas op Spaanse bodem

Leopold van Asten was vanmiddag al succesvol door derde te worden in de 1.45m-rubriek over twee fasen in Vejer de la Frontera. Op diezelfde hoogte voegde hij daar zojuist nog een overwinning aan toe. In het zadel van de Frans gefokte VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus) bleef hij foutloos en zette in de tweede fase de snelste tijd neer van 20,41 seconden. Van Asten brengt de 14-jarige merrie sinds mei 2018 op internationale wedstrijden uit. Daarvoor zat Lisa Nooren in het zadel.