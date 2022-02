Leopold van Asten derde in 1.45m Vejer de la Frontera

Leopold van Asten zette zojuist in Vejer de la Frontera een goede prestatie neer in het 1.45m. In de tweefasen-rubriek bemachtigde hij de derde plaats met de negenjarige BWP'er VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre). De combinatie kwam zonder kleerscheuren door het parcours en finishte in 30,23 seconden. Van Asten was met de bruine ruin eind januari in Lier ook al goed op dreef door derde te worden in het 1.35m.

Eduardo Alvarez Aznar was iedereen te snel af en nam de overwinning mee naar huis. De Spanjaard reed een thuiswedstrijd met de achtjarige Frans gefokte Enjoy de la Mure (v. Vigo Cece). Alvarez Aznar bleef met de hengst foutloos en zette de winnende tijd op de klok van 29,38 seconden. Het duo was afgelopen weekend in Vejer de la Frontera ook al succesvol door op de tweede plaats te eindigen in het 1.45m direct op tijd.

Wathelet redt het net niet

Gregory Wathelet was naar Spanje gereisd met de 13-jarige Holsteiner Sandero (v. Sandro Boy). De Belg deed er met de vos alles aan om de Spanjaard van de troon te stoten, maar het lukte hem net niet. De combinatie liet alle balken in de lepels liggen, maar kwam 0,09 seconden tekort.

Bron: Horses.nl