Leopold van Asten en Amber Fijen in top 5 CSI2* 1.40m Deurne￼

De Green Valley Estate was eerder deze maand al het podium voor het NK Springen. Dat de accommodatie in Deurne zich leent voor mooie sport is duidelijk. Afgelopen week en deze week zijn er verschillende CSI-rubrieken uitgeschreven. Met een heerlijk zonnetje vanmiddag reden Leopold van Asten en Amber Feijen zich in de top 5 tijdens de CSI2* 1.40m. De rubriek werd gewonnen door de Belgische Dimme D’Hease.

De 1.40m rubriek direct op tijd viel ten prooi aan de Belgische Dimme D’Hease. Met Jacobien Dwerse Hagen (v. Va-Vite) was hij iedereen te snel af met een tijd van 63.59 seconde. Op ruim vier seconde achterstand was het de Zweedse Malin Parmler die met Moneymaker Van’T Eigenlo (v. Echo Van T Spieveld) de tweede plaats opeiste. Zij sprongen foutloos in een tijd van 67.49 seconde. De top drie is compleet met Leopold van Asten. Met VDL Groep Victoria (Do Spiritivo) sprong hij foutloos in een tijd van 68 seconde rond.

Veel Nederlanders in top 10

We vinden veel Nederlanders terug in de top 10. Plaats vier is voor Amber Feijen. Met Nirvana Van T Akkerhof (v. Quickfeuer Van Koekshof) was zij foutloos in een tijd van 70.47 seconde. Eric van der Vleuten en Dreamland (v. Sunday de Riverland ) vinden we terug op plaats zes. Michel Hendrix en Ruben Romp moesten beide tijdfouten incasseren. We vinden ze hiermee nog wel terug in de top 10: Hendrix op plaats acht en Romp op plaats 9.

Uitslag.