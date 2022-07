Leopold van Asten en Gerben Morsink pakken prijzen in Valkenswaard

Tops International Arena is begonnen met de zomerwedstrijden. Tijdens deze eerste week wordt er gesprongen op zand maar ook is de prachtige graspiste weer terug. De paarden voelen zich duidelijk thuis op het gras want in het 1.45m hielden vijftien combinaties de lei schoon. Leopold van Asten sprong naar de tweede plaatsen, Gerben Morsink eindigde op plaats vier.

De rubriek twee-fasen speciaal werd gewonnen door Andres Azcarraga. In het zadel van Al Capone (v. Candillo 3) klokte de Mexicaan de winnende tijd van 27.02 seconden. Leopold van Asten was bijna een seconde langzamer. Hij eindigde met VDL Groep Iron Z (v. Charisma Z) op plaats twee door foutloos te finishen in een tijd van 28.01 seconden. Duitsland maakte de top drie compleet. Jens Baackmann en Aglaia J (v. Arpeggio) lieten alle balken liggen en finishte nipt op plaats drie in een tijd van 28.04 seconden. Nog meer Nederlands succes was er voor Gerben Morsink. Colina Z (v. C-Ingmar) sprong scherp van het hout af en het duo eindigde in een tijd van 28.47 seconden op plaats vier.

