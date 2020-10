Leopold van Asten en Jack Ansems scoren in hoofdnummer Opglabbeek

Leopold van Asten en Jack Ansems waren vandaag goed op dreef op CSI Opglabbeek. Door het grote aantal deelnemers werd het hoofdnummer, een rubriek over 1,40 m. direct op tijd, opgedeeld in twee aparte klassementen. In de ene groep reed van Asten VDL Groep Hutch (v. Numero Uno) naar de tweede plaats. In de andere groep werd Ansems met Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue) gedeeld derde.

In de eerste groep was Thierry Goffinet de winnaar. Hij klokte met Balrika (v. Baloubet du Rouet) de snelste foutloze ronde. In de tweede groep sprong Nico Baerts naar de eerste plaats. Dat deed hij met Mowgli du Sasiana (v. Emerald van’t Ruytershof).

