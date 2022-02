Leopold van Asten en Miss Untouchable bovenaan in 1,50 Vejer

Leopold van Asten bracht VDL Groep Miss Untouchable (Chacco-Blue x Aldatus) de afgelopen weken in meerdere rubrieken uit op CSI Vejer de la Frontera en hun beste resultaat behaalden ze vandaag. In het hoofdnummer, een tweefasen over 1,50 m., klokte het duo de snelle tijd van 27,76 seconden en mocht daarmee de eerste prijs in ontvangst nemen.

Een tweede combinatie slaagde er in om binnen 28 seconden te finishen. Dat was de Duitse amazone Kendra Claricia Brinkop met Malissa de Muze (v. Vigo D’Arsouilles). Met 27,93 seconden werden zij tweede in deze sterk bezette rubriek. De Deense ruiter Emil Hallundbaek reed Chalisco (v. Chacco-Blue) in 28,01 seconden naar een derde plaats.

Greeve, Martens en Greve

Voor Nederland eindigden nog drie combinaties in de prijzen. Michael Greeve en Eurohill’s Fyolieta werden 16e, Tom Martens en Iwan 18e en Willem Greve bezette met Grandorado TN de 19e plek.

Uitslag

