Leopold van Asten en Urane de Talma derde in Accumulator-proef Oslo

Leopold van Asten en VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus) hebben goede zaken gedaan in de Accumulator-proef in Oslo. De combinatie kreeg 65 punten en kwam in 50,35 seconden aan de finish. Daarmee mochten ze de derde prijs in ontvangst komen nemen. Mario Stevens en Botakara OLD (v. Balou du Rouet) wonnen de rubriek met 65 punten en een tijd van 48,56.

In de rubriek met de Joker, die voorafgaand aan de Longines FEI Wereldbekerwedstrijd op het programma stond, slaagden zeven combinaties er in om de volle 65 punten te verzamelen. Van Asten was de enige Nederlander die dat lukte. Tussen hem en Stevens nestelde Lorenzo De Luca zich op de tweede plaats. Met Violino Il Palazetto (v. Verdi TN) klokte hij een tijd van 49,40 seconden.

Uitslag.

Bron: Horses.nl