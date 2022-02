Leopold van Asten en VDL Groep Iron Z winnen 4* 1,40m direct op tijd

Leopold van Asten heeft vanmiddag de ruim negentig combinaties tellende CSI4* Medium Tour 1,40m direct op tijd gewonnen. Met VDL Groep Iron Z (Charisma Z x Mr. Blue), die in november en december afgelopen jaar de Grote Prijs in Kronenberg won, finishte hij foutloos in 57,33 seconden en was daarmee dik een halve seconde sneller dan de als tweede geplaatste Gregory Wathelet met Sandero (v. Sandro Boy).

Ook de nummer drie, Maryk Sahney, kwam dicht bij de tijd van de nummers één en twee in de buurt. De Indische ruiter kwam met de KWPN’er Devil V.D. to Jo Pe Hoeve (v. Quasimodo Z) in 57,93 seconden onder de finish. Michael Greeve volgde op de vierde plaats. De Nederlander liet met Jacksonville Eurohill (v. Emerald) 58,64 seconden voor zijn rit noteren.

Uitslag.

Bron: Horses.nl