Leopold Van Asten en Vdl Groep Urane De Talma tweede in CSI5* 1,50m Helsinki

Leopold van Asten en Vdl Groep Urane De Talma (v. Argentinus) zijn ijzersterk begonnen aan het indoor seizoen. Vorige week werd de combinatie al twee keer derde in Oslo en gisteren werden ze in Helsinki nog vierde. Vandaag deden ze er nog een schepje bovenop door tweede te worden in de CSI5* proef over een hoogte van 1,50m. Van Asten hoefde alleen Martin Fuchs voor te laten.

Voorafgaand aan de Wereldbeker van zondag werd er een CSI5* 1,50m proef direct op tijd gesprongen. De combinaties die van start gaan in de Wereldbeker konden zo hun paarden alvast warmdraaien voor de hoofdrubriek in Helsinki. Martin Fuchs tekende op voor de wist en reed Viper Z (v. Vigo D Arsouilles Stx) in 60.90 seconden naar de finish. Tegen de tijd van de Zwitser bleek geen kruid gewassen want hij was de enige die onder de 61 seconden wist te blijven. Het was uiteindelijk Leopold van Asten die nog het dichtst in de buurt kwam.

Van Asten werd gisteren al vierde in het 1,45m en tekende vandaag voor de tweede plaats. Dit deed hij door de 15-jarige Vdl Groep Urane De Talma foutloos in 61.47 seconden naar de finish te rijden. Voor Leopold van Asten was dit de vierde top-vijf klassering op rij met de Argentinus-merrie. De pas 25-jarige Finse Eveliina Talvio stuntte voor eigen publiek door met Glamour (v. Numero Uno) in 61.91 seconden de vijfde plaats op te eisen.

Uitslag

Bron: Horses.nl