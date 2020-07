Leopold van Asten glansrijk naar winst in Grote Prijs

Leopold van Asten reed in de Roelofsen Horse Trucks Grote Prijs vanmiddag op het scherpst van de snede. Met VDL Groep Miss Untouchable gaf de regerend Nederlands kampioen het winnende optreden in de 1.45m proef in de Peelbergen. Laura Kraut finishte als tweede en Thiago Ribas da Costa sloot aan op plaats drie.

De top drie van de CSI2* GP wisten allen meerdere topklasseringen bij elkaar te rijden dit weekend in Kronenberg. In de Grote Prijs lieten ze nogmaals flink van zich gelden in het barrageveld van 14 combinaties sterk, waaronder vijf Nederlanders.

Beerse en Hoekstra op dreef

Michel Hendrix en Willem Greve moesten ieder een balk incasseren, terwijl Kevin Beerse met Gilona AO (v. Zavall VDL) knap achtste werd met een foutloze barragerit. Hessel Hoekstra bekroonde een succesvol weekend met de vijfde plaats in de GP met D-Coroquada I (v. Contender. De ruiter van Stal Wiefferink finishte in 38.39 seconden. Italiaan Giampiero Garofalo bezette met Ezra van W (v. Diarado) de vierde plaats met 37.61 op de teller.

Op de hielen

Met de top drie bleef het tot ver achter in het slotstuk spannend. Leopold van Asten gaf een glansrijk optreden met VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue). Het duo stoof volledig op elkaar afgestemd door het parcours en doorkruiste de finishlijn in 36.15 seconden. Laura Kraut zat Van Asten vervolgens op de hielen met Jakarta (v. Cicero Z van Paemel). De BWP-merrie en haar ultra succesvolle Amerikaanse amazone miste de winst nipt met zeshonderdste verschil.

Met Thiago Ribas da Costa als laatste starter was de strijd zeker nog niet gestreden. De in Limburg woonachtige Braziliaan won vrijdag en zaterdag de hoofdrubrieken van het CSI in de Peelbergen, maar kon zijn zegereeks vanmiddag niet prolongeren. Hij finishte met Kassandra van ’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike) in 36.89 seconden.

Genieten

Van Asten is maar wat blij met zijn overwinning op het eerste CSI in Nederland na de verplichte wedstrijdpauze. “Miss Untouchable voelde super goed aan. We zijn al zo’n lange tijd een combinatie, dat we volledig op elkaar ingespeeld zijn. In de barrage ging het precies goed, ondanks dat we in de laatste bocht door de snelheid een klein beetje weggleden. Ik ben meer dan tevreden en met het NK over twee weken op het programma is deze overwinning een mooie opsteker. Een zege als deze doet me goed, net als de mensen hier weer zien en horen genieten van de sport.”

Van Asten-dag

Van Asten-dag noemde omroeper Bert de Ruiter het vandaag. Leopold’s broer Mathijs van Asten won de CSI1* Grote Prijs eerder op de dag met Moka Delle Schiave (v. Stakkato). Deze 1.35m rubriek kende louter Nederlanders in de top van het klassement. Niels Kersten werd tweede, Albert Zoer derde, Leopold van Asten vierde en Iris Michels vijfde.

Bron: persbericht