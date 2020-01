Leopold van Asten iedereen de baas in Grote Prijs

In de Peelbergen bleef het zondagmiddag lang spannend in de Van Mossel Automotive Groep Grand Prix. Nederlands Kampioen Leopold van Asten nam het in de barrage op tegen twintig concullega’s. De geboren Limburger hield het hoofd koel en stuurde VDL Groep Falco (v. Clearway) knap naar de winst. Ook Gerco Schröder deed goede zaken voor Nederland in Kronenberg.

“Er stond een serieuze parcours in de basisomloop. Wat vooral opviel is dat de hindernissen elkaar snel opvolgden. Er was tussendoor niet echt ruimte om te ademhalen. Dat zag je ook, de meeste ruiters finishten ruim binnen de toegestane tijd. Het was een faire proef, mooi en toch ook delicaat, met een goed deelnemersveld. De meer dan genoeg barragisten moet men dan voor lief nemen”, vertelt de winnaar over de 1.45m ranking rubriek.

Mooie sport

In het slotstuk, gebouwd door Duitser Olaf Herrmann, werd de winst behaald met snel draaien en direct uit de wending weten te springen. “De barrage liep mooi. Naar de muur toe kreeg ik naar mijn idee een galopsprong teveel, naar daarna kon ik toch weer vloeiend door. VDL Groep Falco heef zich goed laten zien. En ik denk ook dat het publiek in deze barrage mooie sport heeft gezien”, aldus de ruiter die met zijn zege tevens een ticket binnensleepte voor de Van Mossel Automotive Groep Super Grand Prix bij de Peelbergen. Over dit initiatief verschijnt dinsdag meer in de Paardenkrant.

VDL Groep concurrentie

Mede VDL Groep ruiter Lisa Nooren maakte het nog flink spannend als een na laatste starter. De amazone deed een knappe poging Van Asten voorbij te snellen met Dienellie (v. Berlin). De te kloppen tijd van 38.46 verbeterde het paar ruimschoots in 37.81, maar tikte onderweg een paal uit de lepels. De snelste vier fouter was Ben Schröders’ pupil, Eiken Sato. Met Saphyr des Lacs (v. Mr. Blue) finishte de Japanner bijna een seconde rapper dan Van Asten.

BWG Stables

Met de laatste combinatie had BWG Stables nog een ijzer in het vuur. Gerco Schröder klokte met de fijn in de manieren springende Glock’s Dobelensky (v. Cornet Obolensky) een tijd van 39.64 seconden, goed voor de vierde plaats. Voor de Twentenaar eindigde de Zweedse Wilma Marklund op plaats drie met Carlogero (v. Colander) in 39.60. Tweede werd Bulgaar Rossen Raitchev met Verdi TN-nakomeling Chester in 38.71. Katrin Eckermann tekende met de knap gelijnde Cornwell (v. Cornado Nrw) voor plaats vijf.

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht