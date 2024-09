Leopold van Asten in de prijzen GP-kwalificatie Ascona

Op de viersterrenwedstrijd van Ascona reed Leopold van Asten de negenjarige merrie VDL Groep Kiara in de prijzen van de 1,50m GP-kwalificatieproef. Een foutloze ronde in een tijd van 64,32 seconden leverde hem een zevende plaats op. De winst was voor Martin Fuchs met L&L Upgrade (v. Ultimo).

Francesco Turturiello reed Palina Keeps ZL (v. Plot Blue) naar 60,10 seconden, exact dezelfde tijd als de Brit Jack Whitaker met Equine America Valmy de la Lande (v. Mylord Carthago). Dat leverde een ex aequo tweede plaats op.

Van Asten

Eind juli pakte van Asten met de Clearway-dochter de overwinning in een 1,50m-rubriek in Valkenswaard en ook twee weken later viel hij op dezelfde plek meermaals in de prijzen met de vosmerrie.

Uitslag

Bron: Horses.nl