Leopold van Asten is goed bij de tijd in de Peelbergen

In de Medium Tour finale was het lest best Leopold van Asten die er met de winst vandoor ging in Kronenberg. Met VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre) verwees hij Olympiër Patrico Pasquel naar plaats twee. De in Nederland woonachtige Australische amazone Evie Buller eiste de derde plaats op in de Peelbergen.