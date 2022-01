Leopold Van Asten komt net tekort voor winst in GP 2* Opglabbeek

De winst in deze proef over 1,45 m plus barrage in Sentower Park was voor Pius Schwizer met WH Delilah RC (v. Boritas). Daarmee bleef hij respectievelijk Leopold van Asten met VDL Groep Nino du Roton en Max Kühner met EIC Cooley Jump The Q (v.Pacino) voor.

Voor de stalruiter van Stoeterij ‘Duyselshof was het bijna weer raak in korte tijd. Met de nog pas dit jaar negen wordende ruin won van Asten vijf weken geleden ook al de GP van het 2* concours te Kronenberg. Het leek er even op dat hij dat ging herhalen in België maar Pius Schwizer stak daar een stokje voor en klopte hem met 1/10 seconden verschil.

Sanne Thijssen, Glen Knoester, Wout Jan van der Schans en Kim Emmen kregen allen een springfout in het basisparcours en kwamen daarmee niet voor in de uitslag. Maikel van der Vleuten kreeg buiten de springfout ook een strafpunt voor tijdsoverschrijding en eindigde met een score van vijf strafpunten op plaats 38. Tom Schellekens, Meike Zwartjes, Niels Kersten en Kim Jacobs waren de andere Nederlanders die zich niet wisten te plaatsen voor de barrage.

