Leopold van Asten laat Nederlands volkslied klinken door het 1.45m te winnen in Spanje

Leopold van Asten en zijn VDL groep Nino du Roton hebben zojuist de CSI4* Big Tour 1.45m in Vejer de La Frontera gewonnen. Maar liefst 57 ruiters hadden zich gemeld bij de ringmeester maar Van Asten was niet te kloppen.

De direct op tijd rubriek kenmerkte zich dat veel ruiters een snelle tijd probeerden neer te zetten. Opvallend was dat alleen het podium onder de 59 seconden bleef. De overige 54 ruiters lukte dit niet. Van Asten was de enige onder de 57 seconden. Hij liet een supersnelle ronde zien in een tijd van 56.92sec. Tina Lund deed met met Centina 10 een goede poging maar liet te klok stilstaan bij 57.28sec. Podiumplek nummer 3 was voor de Fransman Olivier Perreau die zijn Dalton du Morion foutloos reed op 58.50 sec.

