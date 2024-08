Leopold van Asten met VDL Groep Urane de Talma weer in top drie in Valkenswaard

Gisteren vielen Leopold van Asten en de 16-jarige VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus) in de prijzen in het 1.40m over twee fasen van de CSI2* in Valkenswaard en vanochtend trokken ze deze goede lijn door en werden ze tweede in het 1.45m direct op tijd van de CSI2*. Het paar legde het parcours direct op tijd foutloos af in 60,48 seconden.