Leopold van Asten met zesde plaats beste Nederlander in 1.40m op tijd

Een rankingproef direct op tijd van 1.45m werd vanmiddag in Valkenswaard gewonnen door de Franse amazone Penelope Leprevost met Verite Une Prince (v.Number One D'Iso Un Prince), Ze was maar een fractie van een seconde sneller dan Emanuel Gaudiano met Vasco (v.Vivant) die tweede werd gevolgd door Tobias Meyer met Frieda (v.Stakkato Gold) op de derde plaats.