Leopold van Asten naar gedeelde winst in 1,45m Opglabbeek

Leopold van Asten moest vandaag de overwinning delen in de CSI2* 1,45m ranking-proef in Opglabbeek. In de 17-koppige barrage stuurde van Asten de twaalfjarige VDL Groep Elegant Hero Z (v. Echo Van T Spieveld) in 41.39 seconden naar de finish. Dit was exact dezelfde tijd die ook Graham Gillespie nodig had om Veneno (v. Chacco Blue) foutloos naar de finish te rijden. Marc Beckers en Lars Kersten noteerden ook een dubbele nulronde en werden zevende en achtste.

Sentower Park staat geheel in het teken van hun ‘end of summer festival’ en dat trekt dit weekend veel deelnemers. In de hoofdrubriek van de dag, een 1,45m proef met barrage, kwamen maar liefst 72 combinaties aan start en nog eens 17 bleven er foutloos en mochten dus terugkomen voor de barrage. Graham Gillespie en Leopold van Asten tekenden met dezelfde tijd van 41.39 seconden op voor de winst maar het had niet veel gescheeld of Gavin Harley ging er met de overwinning vandoor.

Gavin Harley reed naar de tweede tijd maar kwam vanwege de gedeelde eerste plek uiteindelijk terecht op plaats drie. De Ier stuurde de tienjarige Larissa in 41.58 seconden naar de tweede tijd. Marc Beckers tekende voor het tweede Nederlandse resultaat en werd met Imola (v. Kannan) zevende. Hij eindigde nipt voor Lars Kersten die Boebka vh Marienshof Z (v. Balou du Rouet) met 42.68 seconden naar de achtste tijd reed.

Uitslag

Bron: Horses.nl