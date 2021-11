Leopold van Asten naar winst, Raf Kooremans derde

Leopold van Asten greep zojuist met de KWPN-ruin VDL Groep Hutch (v. Numero Uno) de overwinning in de 1.40/1.45m-rubriek in Kronenberg. De springruiter stuurde het fokproduct van Stoeterij Duysel's Hof naar een foutloze barrage in de snelste tijd van 30,37 seconden.

In de 1.40m/1.45m rubriek kwamen vanmorgen 65 combinaties aan de start. 18 duo’s bleven foutloos in de eerste omloop en mochten terugkomen voor de barrage.

Eckermann tweede, Kooremans derde

De tweede plaats in deze rubriek was voor de Duitse amazone Katrin Eckermann. De amazone zat in het zadel van de 9-jarige Chacco Blue-zoon Christian’s Chacco en was met een tijd van 30,46 slechts 0,09 seconden langzamer dan Van Asten. Op de derde plek eindigde Raf Kooremans met de BWP-merrie Nini van HD (v. I’m Special de Muze). De combinatie hield de lei schoon in de barrage en passeerde de finishlijn in een tijd van 30,53 seconden.

