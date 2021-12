Leopold van Asten naar zege in 1.45m-rubriek Opglabbeek, Jack Ansems in top 3

Zojuist schreef de Nederlandse springruiter Leopold van Asten de 1.45m-rubriek in Opglabbeek op zijn naam. In het zadel van de achtjarig BWP'er VDL Groep Nino Du Roton (v. Iron Man van de Padenborre) bleef Van Asten foutloos. De combinatie zette de snelste tijd neer van 33,49 seconden. Jack Ansems en Kessy van Berlo belandde ook in de prijzen.