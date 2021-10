Leopold van Asten naar zege in 5*-rubriek Samorin, Bart Bles tweede

Vanavond werden twee 5*-rubrieken verreden in Samorin. Leopold van Asten greep de overwinning in het 5*-parcours over 1.45m. met de Franse merrie VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus). In de 1.50m-rubriek bemachtigde Bart Bles de tweede plaats met de BWP'er Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck).

De 1.50m-rubriek werd gewonnen door de Franse springruiter Oliver Robert. Robert sprong het parcours en de barrage foutloos met de 12-jarige merrie Velvote des Aubiers (v. Jaguar Mail). De combinatie zette de klok stil in 35,74 seconden, meer dan een seconde minder dan Bles met Kriskras DV. Marlon Módolo Zanotelli greep ook een plaats in de top 3. Met de 10-jarige BWP’er Luigi d’Eclipse (v. Catoki) liet Zanotelli alle balken in de lepels liggen en noteerde hij een tijd van 37,21 seconden.

Van Asten & Van der Vleuten 4 strafpunten in de barrage

Leopold van Asten met de Argentinus-nakomeling en Maikel van der Vleuten met Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek TN) wisten ook een eerste foutloze ronde neer te zetten in het parcours over 1.50m. Beide combinaties lieten een balk vallen in de barrage. Met 37,03 seconden op de timer behaalde Van Asten de negende plaats. Van der Vleuten pakte de elfde plaats en passeerde de finishlijn in 40,67 seconden.

Van Asten wint 5*-parcours over 1.45m

Leopold van Asten won de 1.45m-rubriek met de Franse merrie VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus). Het paar raakte het hout niet aan en noteerde een tijd van 56,63 seconden. Hiermee was het duo ruim 2 seconden sneller dan Abdel Saïd met de vos Arpege du Ru (v. Apache D’Adriers) die op de tweede plaats eindigden. De Belgische springruiter Gregory Wathelet pakte de derde plaats met de Zangersheide Picobello Full House ter Linden Z (v. Forever D’Arco Ter Linden). De combinatie bleef foutloos en finishte in 58,72 seconden.

Johnny Pals & Harrie Smolders ook foutloos

Naast Leopold van Asten waren ook Johnny Pals, Harrie Smolders en Eric van der Vleuten succesvol in het parcours over 1.45m. Johnny Pals met Fernando (v. For Pleasure) en Harrie Smolders met Dolinn N.O.P. (v. Cardento) bleven net zoals Van Asten foutloos. Pals zette de klok stil in 61,76 seconden en verdiende hiermee de zevende plaats. Smolders reed in 75,41 seconden over de finishlijn en bemachtigde de twaalfde plaats. Eric van der Vleuten reed het parcours met de Holsteiner Wunschkind (v. Casall). Het paar raakte het hout niet aan, maar kreeg een strafpunt vanwege tijdsoverschrijding (80.22). Hierdoor eindigde het duo net naast de prijzen op de dertiende plaats.

Bron: Horses.nl