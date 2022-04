Leopold van Asten ondanks tijdfout zevende in Lanaken

Één ophouding teveel maakte Leopold van Asten in het 1.50 parcours in Lanaken om in de barrage te mogen strijden voor de 6375 euro die klaarlagen voor de winnaar. Nu werd hij met VDL Groep Nino Du Roton (v.Iron Man vd Padenborre) zevende in deze door Francois Mathy Jr met Casanova de L'Herse (v.Ugano Sitte) gewonnen rubriek. Tweede werd Valentin Besnard met Beau Gosse du Park (v.Quaprice Bois Margot) voor Yves Vanderhasselt met Jeunesse (v.Eldorado vd Zeshoek).

Van de 52 deelnemers die aan de start kwamen bleven er tien foutloos van wie er zes waren die dat binnen de toegestane tijd deden.

VDL Groep Nino Du Roton

Gestaag is Leopold van Asten van VDL Groep Nino Du Roton zijn volgende dikke tour paard aan het maken. De afgelopen maanden is de 9-jarige ruin van het 1.40 naar het 1.45 gepromoveerd met nagenoeg steeds goede resultaten. Vandaag was de promotie naar het 1.50 een feit en tijdens zijn debuut liet hij zich van zijn beste kant zien. Aan Nino lag het niet dat ze niet mee mochten doen voor de hoofdprijzen in deze rubriek.

Uitslag

Bron: Horse.nl