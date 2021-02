Leopold van Asten pakt derde plaats met VDL Groep Miss Untouchable

Gisterenavond streden tien combinatie in de barrage om de overwinning in de 1.45m-rubriek in Opglabbeek. De Braziliaan Carlos Eduardo Mota Ribas was iedereen te snel af en verwees Yves Vanderhasselt naar de tweede plaats. Leopold van Asten eindigde op de derde plaats met VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue).

Acht combinaties hielden de lei schoon in de barrage. Mota Ribas reed een ijzersterke ronde met de twaalfjarige BWP’er Jella van’t Kathof (v. Eldorado van de Zeshoek) en noteerde de winnende tijd van 35,00 seconden.

Vanderhasselt op ruime afstand tweede

Vanderhasselt kon de Braziliaan niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. In het zadel van de negenjarige Nabab de Reve-nakomeling Nairobi van Kojakhoeve liet hij ook alle balken liggen, maar was 2,22 seconden langzamer.

Van Asten maakt top drie compleet

Van Asten werd derde met zijn toppaard VDL Groep Miss Untouchable. Het paar raakte het hout niet aan en passeerde de finish in 37,55 seconden. De Nederlander vormt al ruim vijf jaar een combinatie met de Oldenburger. In 2019 werd Van Asten met de bruine merrie Nederlands kampioen. Ze namen in dat jaar onder andere deel aan de Global Champions Tour in Valkenswaard, Berlijn, en Chantilly.

Raijmakers Jr vijfde

Piet Raijmakers Jr werd vijfde met de negenjarige merrie Olaya Z (v. Ogano Sitte). De combinatie bleef foutloos in 38,13 seconden. Op donderdag pakte het paar al de derde plaats bij de 1.40m-rubriek direct op tijd.

Bron: Horses.nl